Lucas Lacaz Ruiz Brasil registra déficit de US$ 5,8 bi em conta corrente em dezembro

O Brasil registrou déficit nas transações correntes de US$ 5,8 bilhões em dezembro, encerrando 2023 com um saldo negativo acumulado de US$ 28,616 bilhões, conforme divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (5). Com o resultado, o déficit acumulado nos últimos 12 meses atingiu 1,32% do Produto Interno Bruto (PIB).

Além disso, houve uma queda de 41% no rombo das contas externas brasileiras em 2023. Já os gastos de brasileiros fora do país foram os maiores desde 2019, quando a pandemia não havia começado.

Em 2022, esse déficit era maior: US$ 48,25 bilhões. Ou seja, houve uma queda de 41% nesta comparação, sendo o menor resultado negativo nos últimos três anos.

Investimentos

Os investimentos diretos no país (IDP) totalizaram US$ 62 bilhões em 2023, representando uma queda de US$ 12,6 bilhões em relação a 2022, quando foram registrados US$ 74,6 bilhões. Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o IDP encerrou o ano em 2,85%, enquanto em 2022 era de 3,82%.

Em dezembro, houve uma saída líquida de US$ 389 milhões, mantendo-se em linha com as saídas observadas em dezembro de 2022, que foram de US$ 479 milhões.