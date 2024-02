Marcello Casal Jr/Agência Brasil Fachada do Banco Central do Brasil

Os investimentos diretos no país (IDP) totalizaram US$ 62 bilhões de janeiro a dezembro de 2023, representando uma queda de US$ 12,6 bilhões em relação a 2022, quando foram registrados US$ 74,6 bilhões.

Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o IDP encerrou o ano em 2,85%, enquanto em 2022 era de 3,82%.

Em dezembro, houve uma saída líquida de US$ 389 milhões, mantendo-se em linha com as saídas observadas em dezembro de 2022, que foram de US$ 479 milhões.

Os dados foram divulgados pelo Banco Central do Brasil nesta segunda-feira (5).

O IDP considera a participação no capital, como investimentos em empresas residentes, e operações intercompanhia, como créditos concedidos por subsidiárias ou filiais no exterior para suas matrizes no Brasil.

A redução nos preços das commodities cotadas em dólar e fatores como o risco fiscal são apontados como explicação para a queda nos investimentos diretos no país.