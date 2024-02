Unsplash/Unseen Studio Concurso Nacional Unificado alcança 1,5 milhão de inscritos

Nesta segunda, o número de inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU) chegou a marca de 1,5 milhão.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), estima-se que o 'Enem dos Concursos', como é conhecido, some 3 milhões de candidatos até sexta-feira (9), quando terminam as inscrições.

O período para solicitar a isenção da inscrição - no valor de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para o bloco de cargos de nível médio - já foi encerrado.

O exame dará acesso a 6.640 vagas em 21 órgãos federais, com salários que vão até R$ 23 mil. A prova será no dia 5 de maio e terá conteúdos diferentes para cada área de atuação, que estão divididas em oito blocos temáticos. Confira mais detalhes aqui .