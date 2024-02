Agência Brasil PIS Pasep

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) liberou, nesta segunda-feira (5), a consulta ao abono salarial pago aos trabalhadores veiculados ao Programa de Integração Social (PIS) e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) de 2024 (ano base 2022).

Estima-se que 24,5 milhões de pessoas vão receber até um salário mínimo (R$ 1.412).

Neste ano, com a unificação do calendário PIS e do Pasep, todos recebem pelo mês de nascimento. Sendo assim, pessoas nascidas em janeiro começam a receber no dia 15 de fevereiro. Todos recebem até dia 27 de dezembro. Confira o calendário completo:

Mês de nascimento / Recebem a partir de:

Janeiro - 15/02/2024

Fevereiro - 15/03/2024

Março - 15/04/2024

Abril - 15/04/2024

Maio -15/05/2024

Junho - 15/05/2024

Julho - 17/06/2024

Agosto - 17/06/2024

Setembro - 15/07/2024

Outubro - 15/07/2024

Novembro - 15/08/2024

Dezembro - 15/08/2024

Quem tem direito ao PIS/Pasep 2024?

Todo trabalhador com carteira assinada e servidor público que recebeu salário mensal médio de até dois salários-mínimos durante o ano-base (2022).

Vale lembrar que empregadas domésticas, trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física não têm direito ao abono salarial.

Como consultar o PIS/Pasep 2024?

A consulta para saber se tem direito benefício foi liberada nesta segunda (5) e pode ser realizada tanto pelo site do CNIS, quanto no aplicativo da Carteira Digital ou no portal Gov.br. Os trabalhadores já serão capazes de consultar se têm valores a receber de anos anteriores.

Para ter mais informações sobre o PIS, o trabalhador pode ainda baixar o Aplicativo Caixa Trabalhador, que contém várias informações sobre o abono salarial e o seguro-desemprego, além do calendário de pagamentos, das parcelas liberadas e outras possíveis dúvidas. O aplicativo está disponível para Android ne iOS.

Como calcular o valor do PIS/PASEP?



O valor do PIS/PASEP se baseia no salário mínimo vigente. Dessa forma, até R$ 1.412 será destinado aos abonados em 2024.

Entretanto, nem todos os servidores receberão o saldo integral, pois o valor varia conforme os meses trabalhados, sendo concedido integralmente apenas aos empregados durante os 12 meses do ano base.

Confira tabela PIS 2024 baseada no valor de R$ 1.412:

Quantidade de meses trabalhados no ano base / Valor a receber:

1 mês = R$ 117,66;

2 meses = R$ 235,32;

3 meses = R$ 352,98;

4 meses = R$ 470,64;

5 meses = R$ 588,30;

6 meses = R$ 705,96;

7 meses = R$ 823,62;

8 meses = R$ 941,28;

9 meses = R$ 1.058,94;

10 meses = R$1.176,60;

11 meses = R$ 1.294,26;

12 meses = R$ 1.412,00

Como sacar o PIS 2024?



Os trabalhadores que têm direito ao benefício podem sacar o PIS 2024 online pelo aplicativo da Caixa Tem ou da Poupança Social Digital da Caixa, ou presencialmente em agências da Caixa ou lotéricas usando um documento de identificação. Também é possível sacar nos caixas de autoatendimento usando o Cartão Cidadão.





Como sacar o Pasep 2024?



O Pasep pode ser sacado em uma agência do Banco do Brasil. O servidor deve apresentar documento de identificação e CPF. Também é possível realizar uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) para uma conta de outro banco, seja por meio de caixa eletrônico ou pelo site.