Foi o menor resultado negativo em três anos





Em 2023, houve uma queda de 41% no rombo das contas externas brasileiras. Já os gastos de brasileiros fora do país foram as maiores desde 2019, quando a pandemia do Covid-19 não havia se alastrado em todo o mundo.

O Banco Central (BC) divulgou nesta segunda-feira (5) esses dados, que indicaram também uma queda nos investimentos estrangeiros feitos no país em 2023.













De acordo com o BC , as contas externas em questão registraram um déficit de US$ 28,61 bilhões em 2023. Em 2022, esse déficit era maior: US$ 48,25 bilhões. Ou seja, houve uma queda de 41% nesta comparação. Além disso, foi o menor resultado negativo nos últimos três anos.

Um dos principais indicadores sobre como anda o setor externo do país é o resultado em transações correntes, que é formado desta forma:

• Balança comercial (comércio entre Brasil e outros países);

• Serviços (produtos adquiridos por brasileiros no exterior);

• Rendas (remessas de juros , lucros e dividendos do Brasil para fora).