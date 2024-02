Divulgação 89% dos brasileiros querem aumento no vale-refeição, mostra estudo

Um dos momentos mais esperados pelo trabalhador é o dia da recarga do cartão de benefícios . Para compreender as preferências ao utilizar o cartão, a ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, conduziu uma pesquisa com 666 participantes de diversas regiões do Brasil. 89% dos entrevistados expressaram a preferência por receber um aumento no valor do cartão-alimentação ou refeição em detrimento de outros benefícios.

Ao realizar transações com o cartão, 90% dos entrevistados priorizam a aquisição de itens básicos de alimentação. A estratégia predominante é investir em alimentos destinados ao preparo de refeições. Em situações excepcionais, apenas 7% optam por utilizar o valor para adquirir lanches ou pratos prontos.

44% dos respondentes consideram que o valor não atende plenamente às suas necessidades alimentares mensais. Em termos de poder de compra, a maioria dos entrevistados classifica o valor do cartão como baixo ou suficiente para cobrir as necessidades básicas, mas não proporciona recursos excedentes.

Servindo como um importante aliado para complementar a renda ao longo do mês, o vale também desempenha um papel estratégico para as empresas. De acordo com dados levantados pela ValeCard, 72% dos funcionários em todo o país afirmam que o auxílio contribui significativamente para a satisfação no trabalho.

A pesquisa também revela as preferências dos funcionários para empresas que buscam oferecer outros tipos de benefícios. O ranking é liderado pelo vale-farmácia (43%), seguido pelo vale-combustível, como auxílio para o deslocamento até o trabalho (38%), adiantamento salarial (12%) e despesas educacionais (7%).

Além de impactar as decisões de gastos, o cartão de benefícios também orienta as escolhas de estabelecimentos. A principal consideração, para 45% dos usuários, é o local onde o benefício proporciona o melhor rendimento. Em segundo lugar, com 21%, está a proximidade do estabelecimento, seguida pela qualidade dos itens, com 19%, e pela variedade, que obteve 15% das preferências, ocupando o quarto lugar.

Inflação

De acordo com a pesquisa, uma tendência destacada é que 98% dos usuários acreditam que o valor do cartão deveria ser reajustado anualmente, seguindo a variação da inflação, para acompanhar o aumento do custo de vida.

Segundo os dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro de 2023 apresentou um acréscimo de 0,28 ponto percentual em relação à taxa de novembro, encerrando o ano com uma elevação acumulada de 4,62%. Todos os segmentos de produtos e serviços investigados registraram aumento.

Medida Provisória

Em maio de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou Medida Provisória (MP) que adia por um ano a possibilidade de trabalhadores escolherem a empresa gestora do seu vale-alimentação e vale-refeição.

Na ocasião, passaria a valer a portabilidade gratuita da prestadora de serviço do vale-alimentação e vale-refeição, permitindo que o trabalhador escolhesse a empresa, e a interoperabilidade do benefício, que obrigaria estabelecimentos que aceitam uma bandeira a aceitarem todas, assim como acontece com cartões de crédito.