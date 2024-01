Agência Brasil Produção industrial registra aumento de 0,1% em outubro

O governo federal planeja disponibilizar R$ 300 bilhões em crédito e subsídios para o setor industrial até 2026, por meio do "Plano Mais Produção". Do valor prometido, R$ 106 bilhões já haviam sido anunciados na primeira reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), em julho de 2023.

As linhas de crédito, investimento em participação societária e recursos sem reembolso serão direcionados para viabilizar as "seis missões" estipuladas no Nova Indústria Brasil, a política industrial proposta pelo governo para o país até 2033. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a novidade em cerimônia no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (22).

“A nova política posiciona a inovação e a sustentabilidade no centro do desenvolvimento econômico, estimulando a pesquisa e a tecnologia nos mais diversos segmentos, com responsabilidade social e ambiental”, disse o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).



Os recursos estarão disponíveis através de financiamentos que serão geridos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e disponibilizados por meio de linhas específicas para cada setor de indústria.

O programa estabelece seis áreas para investimentos, com metas definidas pelo governo a serem alcançadas em cada segmento até 2033: