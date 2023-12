Fernando Frazão/Agência Brasil Petrobras: novo preço do diesel começa a valer nesta quarta-feira (27)

A nova tabela de preços da Petrobras entra em vigor a partir desta quarta-feira (27), fixando o preço do diesel nas refinarias em R$ 3,48 por litro. A empresa anunciou na última terça-feira (26) uma redução de 7,9% no preço médio de venda do diesel para as distribuidoras, marcando a segunda diminuição no valor do combustível neste mês.

Ao longo de 2023, a estatal registrou uma queda de 22,5% no preço do diesel , equivalente a uma diminuição de R$ 1,01 por litro.

Esta é a segunda vez que a empresa promove uma redução nos valores do diesel durante o mês de dezembro. No evento anterior, ocorrido em 7 de dezembro, o preço médio por litro do combustível experimentou uma diminuição de R$ 0,27.

"O ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação", explicou a empresa.

A estatal ressaltou que, embora o preço ao consumidor final nos postos de gasolina seja influenciado pela política de preços da empresa, outros fatores também desempenham um papel significativo. Impostos, a mistura de biocombustíveis e as margens de lucro na distribuição e revenda são elementos que impactam o preço final ao consumidor.

Além disso, o contexto do mercado brasileiro também é complexo, uma vez que o país é abastecido por refinarias privadas e uma parcela substancial dos combustíveis é importada, representando 25% do óleo diesel e 15% da gasolina consumidos no Brasil.

Em relação aos demais produtos, a Petrobras informa que, por enquanto, manterá estáveis os preços de venda da gasolina às distribuidoras. Os preços de venda do GLP (gás de cozinha) permanecem inalterados desde 1º de julho, proporcionando estabilidade para os consumidores.