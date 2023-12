Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil Banco Central divulgou nas projeções para a economia do país em 2023 e 2024

O Boletim Focus reduziu a projeção de inflação para 2023 e prevê crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 1,51% no próximo ano. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira (26).



Para o mercado financeiro, a inflação deve girar em torno de 4,46% neste ano, ante os 4,49% previstos no levantamento da última semana. O índice está dentro do teto esperando pelo BC, que varia entre 1,75% e 4,75% para 2023. Essa será a primeira vez em dois anos que a inflação fechará nos parâmetros esperados pelos analistas.



Já a previsão de crescimento do PIB se manteve estável em 2,92% para este ano. A índice está no mesmo patamar do ano passado, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Já o dólar deve encerrar o ano a R$ 4,90, cerca de R$ 5 a menos que a previsão anterior do mercado financeiro.



Projeções para 2024



O mercado financeiro estima uma forte queda na inflação para 2024, segundo o Boletim Focus. Analistas acreditam que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede os preços do país, deve fechar em 3,91%, ante os 3,93% previstos na última pesquisa. O índice, de acordo com os analistas, deve fechar dentro da meta estipulada pelo BC, que irá variar entre 1,5% e 4,5% em 2024.

A projeção para PIB também teve um ajuste positivo e deve encerrar o ano em 1,52%. No boletim anterior, os analistas previam um crescimento de 1,51% do país.

Já o dólar foi na contramão dos outros índices. Para o mercado, a moeda norte-americana deve ter um aumento, se comparado a 2023, e fechar o próximo ano cotada a R$ 5.