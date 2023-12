Valter Campanato/Agência Brasil - 08/08/2023 Reunião entre Fernando Haddad e Geraldo Alckmin durou menos de 40 minutos

Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , se reuniu com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin . Segundo Haddad, a reunião abordou o preço do diesel e medidas para a indústria, que devem ser anunciadas em breve.

São esperadas medidas para aumentar a arrecadação, conhecidas como medidas compensatórias. Segundo o ministro, essas medidas deverão ser analisadas pelo presidente Lula e divulgadas ainda este ano.

Haddad ainda afirmou que o governo pretende divulgar o programa que permite a indústria abater do Imposto de Renda a depreciação de equipamentos de forma mais acelerada do que o prometido pela lei atualmente.

"Os empresários vão ter um estímulo a mais para adquirir máquinas mais modernas para aumentar a produtividade da economia brasileira. Então, essa foi a primeira coisa", afirmou o ministro em declaração aos jornalistas em Brasília.

Reoneração do diesel

A partir da próxima segunda-feira o governo irá retomar os impostos sobre o diesel, que ficará cerca de R$ 0,30 mais caro. Entretanto, a Petrobras anunciou a redução no preço do combustível a partir desta quarta-feira. Segundo Haddad, a redução da Petrobras irá compensar os valores da reoneração e o combustível ficará mais barato quando comparado com o início de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

"A partir do dia 1º de janeiro, se você comparar o preço do diesel com o dia 1º de dezembro de 2023, você tem uma queda do preço, mesmo com a reoneração. Para todo mundo ficar atento, para que alguém desavisado não aumente o preço dizendo que tem razões para aumentar. Não tem razões para aumentar, tem razões para diminuir", explicou o ministro.