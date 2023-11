contato@araraquaraagora.com (-) Black Friday: sites oferecem promoções de até 90% de desconto, mas é preciso atenção

Às vésperas da Black Friday, principal data de varejo do ano, o comércio online apresentou alta de preços em diversos produtos. É o que mostra o levantamento feito pelo Buscapé, principal comparador de preços do país, que verificou aumento no preço mediano em produtos de cinco das sete categorias mais buscadas na semana que antecede a data oficial.

O fogão foi o produto que mais sofreu aumento de preços entre os dias 12 e 18 de novembro, na comparação com a semana anterior, de 5,5%, passando de R$ 842 para R$ 891. As lavadoras de roupas, por sua vez, ficaram 3,2% mais caras, de R$ 2.031 para R$ 2.097. Em terceiro lugar no ranking dos principais aumentos, está o ar-condicionado, que saiu de R$ 2.228 para R$ 2.262, alta de 1,5%. O levantamento mostrou alta também em geladeiras (+1,2%) e notebooks (+0,1%).

Para Maurício Cascão, CEO da Mosaico, empresa detentora do Buscapé, a flutuação de valores é normal para a data e, por isso, é importante pesquisar e comparar preços.

“Os varejistas estão vendo a oportunidade de recompor a margem de preços, muito pressionada nos últimos meses, para, no Dia D, serem capazes de ofertar descontos mais agressivos. A melhor forma para o consumidor conferir se está comprando com uma oferta real é acompanhar o Histórico de Preços do produto desejado e comparar ofertas entre lojas”, explica.

Duas categorias sofreram queda no mesmo período. O preço mediano dos celulares caiu 2%, de R$ 1.783 para R$ 1.748. Também houve redução nos preços de TV’s, que saíram de R$ 2.458 para R$ 2.454, diminuição de 0,2%.

O Buscapé é uma ferramenta que pode auxiliar nesse trabalho. A plataforma oferece uma experiência de compra assistida e personalizada, permitindo que os consumidores consultem avaliações detalhadas para cada produto, um comparador de preços e a opção de receber alertas sobre reduções nos valores dos itens de seu interesse.

Além disso, a plataforma disponibiliza uma lista de lojas altamente competitivas com histórico de preços, garantindo que a compra seja segura e com o melhor custo. Também é possível aproveitar o cashback ao concluir a compra por meio do site ou aplicativo da marca.

Alta em categorias na segunda semana seguida

Quando os dados da semana atual são comparados aos da semana anterior, o movimento de aumento de preços do varejo fica mais nítido. Entre os dias 5 e 11 de novembro, todas as sete categorias monitoradas tiveram aumento de preços.

No período, a geladeira foi a que mais sofreu aumento de preços, na comparação com a semana anterior, de 6,6%, passando de R$ 3.318 para R$ 3.554. Os aparelhos de ar-condicionado, por sua vez, ficaram 5,8% mais caros, de R$ 2.099 para R$ 2.228. Em terceiro lugar no ranking dos principais aumentos, está o fogão, que saiu de R$ 803 para R$ 842, alta de 4,6%. Houve também alta em smartphones (+3,6%), notebooks (+1,4%), lavadoras de roupa (+1,1%) e TV 's (+0,4%).