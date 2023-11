Luciano Rocha Dia D do Desenrola acontece nesta quarta

O governo federal realiza nesta quarta-feira (22) o " Dia D" do programa Desenrola Brasil , na tentativa de deslanchar o programa de renegociação de dívidas. A previsão do Ministério da Fazenda era de mais de 32 milhões de nomes limpos, no entanto, apenas 740 mil pessoas quitaram os débitos na fase mais importante do programa, iniciada há mais de um mês.



Nesta fase, pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico podem renegociar dívidas, bancárias ou não, de até R$ 5 mil. A intenção é que o evento de hoje auxilie nas negociações.

A primeira fase do programa, chamada de "Faixa 2", previa renegociar dívidas de pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil e cujas dívidas bancárias foram inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Neste caso, são feitas diretamente entre credores e devedores.

A Faixa 1, que começou em outubro, prevê renegociação de dívidas, bancárias ou não, e podem sem parceladas com descontos médios de 83%. Nesta etapa, podem ser negociadas dívidas com setores como varejo e concessionárias de água e luz.

O "Dia D", no entanto, contará com a ajuda dos bancos para facilitar o parcelamento. As instituições financeiras aumentaram o horário de atendimento e vão oferecer suporte personalizado.

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, por exemplo, vão abrir uma hora mais cedo nesta quarta.

Segundo o Serasa, quase 72 milhões de brasileiros estavam endividados até setembro de 2023. O governo espera que após o programa esse número seja reduzido drasticamente para impulsionar o comércio e os serviços.

Se somadas as duas fases do programa, são 2,94 milhões de pessoas com nome limpo ou em vias de limpá-lo. Além disso, 6 milhões de brasileiros que tiveram dívidas de até R$ 100 retiradas dos registros de negativados.

O presidente Lula chamou ontem o ministro Fernando Haddad para participar de sua live semanal e divulgar o programa e o mutirão. Segundo ele, a equipe econômica merece o Prêmio Nobel pela iniciativa.

"Não tenha medo, não tenha vergonha de conversar com alguém sobre sua dívida. Procure o banco e discuta com seriedade que você vai sair do banco de cabeça erguida, com o nome limpo na praça", disse o presidente.

"A seriedade que o companheiro Haddad deu ao Ministério da Fazenda faz com que a gente vá conquistando credibilidade interna, credibilidade externa, e o mercado vai percebendo que esse país deixou de brincar. Porque esse país, há muito tempo, não era levado a sério", completou.

Haddad convocou as pessoas a participarem:

"Não tema se desenrolar, mesmo que você não tenha o valor à vista para pagar. Pega o desconto, porque você vai fazer uma nova dívida 80%, 90% menor e limpar o seu nome."