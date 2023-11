Unsplash/Artem Beliaikin Black Friday dá descontos em diversas categorias

A Black Friday acontece na próxima sexta-feira (24), mas o período promocional já alcança as principais varejistas brasileiras durante toda a semana que antecede a data.



As ofertas atingem os mais diversos produtos, desde eletrônicos até produtos para casa, passando por moda, beleza, livros e até fast-food. A seguir, confira algumas empresas que já anunciaram promoções interessantes nesta semana de Black Friday.

Amazon

A gigante promete produtos com até 70% de desconto durante toda a semana, contemplando setores como moda, beleza, infantil, informática, livros, esportes, pet shop e muito mais.

Além disso, a empresa também oferece descontos em seus dispositivos próprios. A linha de alto-falantes inteligentes Echo, equipados com Alexa, está com descontos de até quase 50%. É o caso, por exemplo, do Echo Pop, que sai de R$ 349 por R$ 179.

Já a assinatura do Kindle Unlimited, serviço que oferece livros digitais, está saindo por R$ 1,99 durante três meses - o preço normal é de R$ 19,90 por mês.

Americanas

A Black Friday da Americanas promete itens com descontos de até 80%. Na categoria de móveis e decoração, por exemplo, as ofertas chegam a 60%; em moda e beleza, os descontos são de até 50%.

Há ainda ofertas em produtos de limpeza, brinquedos, eletrodomésticos, ferramentas e diversas outras categorias.

Além dos descontos, a Americanas também está dando cupons e chashback. O cupom MIDEA500, por exemplo, dá R$ 500 de desconto em eletrodomésticos selecionados da Midea. Além disso, alguns ventiladores e aparelhos de ar condicionado de várias marcas estão recebendo R$ 500 de desconto no Pix.

Casas Bahia

Nas Casas Bahia, a promessa também é de produtos com até 80% de desconto em todas as categorias da loja. Os principais destaques são os eletrônicos.

No site das Casas Bahia, é possível encontrar celulares - incluindo iPhones - em promoção, além de consoles e televisores. No caso das TVs, o cupom BLACK dá descontos de até R$ 1 mil.

Magazine Luiza

Assim como as demais varejistas, o Magazine Luiza está oferecendo diversos cupons nesta Black Friday. No site, é possível encontrar cupons que são liberados ao longo dos dias.

Os principais destaques estão nas categorias infantis. Algumas babás eletrônicas, por exemplo, estão com R$ 100 de desconto com o cupom BABA100, enquanto alguns carrinhos também saem R$ 100 mais baratos com o cupom CARRINHO100.

As ofertas no Magalu também englobam outras categorias, como moda, beleza, livros, eletrônicos e produtos para a casa.

Fast-food



Além dos itens vendidos por varejistas, grandes marcas de fast-food anunciaram promoções disponíveis nesta Black Friday. Confira algumas: