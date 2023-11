Divulgação Marcas aderiram à transformação digital





São Paulo, novembro de 2023 - A pandemia, realmente, conseguiu mexer no cenário empresarial, alavancando algumas empresas por meio da transformação digital. Este cenário foi possível identificar no painel “Novos modelos para evoluir o negócio” , do Festival “É, Faz & Fala” , que teve mediação do Diego Barreto, VP de Finança e Estratégias do iFood, e contou com a participação do CEO da Eletromidia, Alexandre Guerrero, e do CEO da ClickBus, Phillip Klien, que mostrou o desafio de gerir uma marca que vai além do nome que ela carrega, enfrentando o dilema de se adaptar às demandas do mercado sem perder a identidade que já construíram.





Para uma empresa como a ClickBus, a tecnologia tem sido um alicerce essencial por utilizar dados como diferencial e atendendo viajantes de todos o país, facilitando a venda de mais de um milhão de passagens por mês.

Mesmo com pouco mais de dois anos e meio como principal executivo da companhia, Klien acredita que o período pós-pandemia tem acelerado o crescimento e o nível de maturidade, principalmente com o trabalho de branding, sem perder o senso de análise de tecnologia, como um simples funcionamento do servidor. “Identificamos lacunas no ecossistema e vimos a oportunidade de aprimorar nossa proposta de valor, porém percebemos que ainda nem todos se preocupam como deveriam se preocupar e, aí sim, esta conta pode chegar negativamente”, explica Klein.

“Todas as vezes que você ganha a capacidade de desenvolver tecnologia, em especial, você ganha a capacidade de ajustar o seu modelo constantemente. Logo, a sua marca eventualmente vai ser repensada”, disse Barreto. “Perceber o momento da companhia e ver que ela já não está mais conectada com a realidade e com o futuro que eu quero construir é o ponto de partida é a marca”, analisa.

A reinvenção da Eletromidia

A jornada da Eletromidia reflete a busca de uma identidade que refletisse seu propósito. Inicialmente, a resistência e desconfiança foram os sentimentos dominantes em relação à marca. No entanto, a empresa se deparou com profissionais que incentivaram a busca por soluções inovadoras, principalmente durante a pandemia, quando a empresa enfrentou dificuldades significativas a partir de uma queda de 90% na receita.

De acordo com Guerreiro, a marca tornou-se o pivô para levar a empresa a um novo patamar. Em um momento em que estavam enfrentando uma crise financeira, abriram o capital da companhia, o que permitiu que a marca se tornasse um ponto focal crucial para redefinir quem a empresa almejava ser. “Somos uma empresa que valoriza a presença física, mas estamos descobrindo que o modelo híbrido é extremamente eficiente. A qualidade de vida ganhou destaque para muitos", complementa.

“A gente tem que saber escutar. Se estamos na direção certa, os clientes são o melhor termômetro para dizer isso, então para mim, o primeiro ouvido é para o cliente, porque eles vão dizer, de fato, o que você não quer ouvir muitas vezes; e o segundo é o público interno. Temos baixíssima hierarquia aqui na Eletromidia, buscamos ter uma estrutura o mais horizontalizada possível”, finaliza Guerrero.