Divulgação Ana Couto enfatiza a necessidade de revolucionar o branding para evoluir a criação de valor





Há 30 anos, quando trouxe o conceito de branding para o Brasil , tornando-se referência, empresas tinham a ótica de que se tratava apenas de mudança de marca ou identidade. Hoje, os tempos mudaram. Para criar e gerir valor pelas ondas é fundamental tanto para pessoas, quanto para organizações. “A evolução é o que importa e o desafio é pensar nos próximos anos”, explicou Ana Couto, CEO da Ana Couto Comunicação, na abertura de sua palestra “Branding é geração de valor” durante o Festival "É, Faz & Fala" , evento que marca os 30 anos de atividades da agência, realizado no dia 21 de novembro, no Teatro B32, em São Paulo.





Na ocasião, Ana compartilhou algumas reflexões sobre o que aconteceu no mundo nas últimas décadas, nas áreas automotiva, espacial e internet. “Precisamos entender o contexto do mundo . Como é que a gente entende que no momento presente existem 32 conflitos no mundo? Como é a nossa relação com o planeta?”, acentuou Ana.

Para a executiva, revolucionar não é sobre causa e as pessoas confundem um pouco isso. “Revolucionar é sobre impacto, é sobre gerar conversa, mas principalmente fazer pontes pra gente evoluir e por isso que a gente acredita no agora. Acredito muito nas orientações e nas pessoas porque no final do dia a revolução do branding é esperançar”.

Ao salientar a importância das ondas de valor e de mobilizar as pessoas nesse novo momento, a publicitária também mostra como marcas podem ir para o caminho de um novo capitalismo, onde não basta que o produto tenha a melhor qualidade, mas sim que o negócio tenha impacto positivo no ecossistema. “Não basta surfar nas modinhas, mas trazer a conexão de forma intencional e autêntica; não basta gritar, é preciso fidelizar a partir de uma proposta de valor. E valor é regenerar, é reencantar, é ressignificar”, pontua a executiva.