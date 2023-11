Reprodução/Instagram Evento acontece no Teatro B32, em São Paulo





O "É, Faz & Fala Festival", maior evento de branding do Brasil, acontece no dia 21 de novembro, no Teatro B32, em São Paulo. Organizado pela agência Ana Couto, especializada em estratégias de marca, o evento reunirá palestrantes das principais empresas do país.





Na ocasião, os palestrantes apresentarão cases e insights sobre gestão de marca, negócio e comunicação. "Além de decodificar o contexto atual, a nossa proposta é discutir quais são os caminhos que o branding abre para a geração de valor para pessoas e organizações - hoje e no futuro. O evento é uma oportunidade para aprender com estratégias de branding vencedoras, além de ser um rico espaço para trocar e para networking”, destaca Ana Couto, CEO da agência.

Direcionado a CEOs e CMOs das principais empresas do país, a expectativa é receber cerca de 500 pessoas. "O objetivo é apresentar uma experiência única e uma agenda abrangente de temas pertinentes e que se conectam com o público do evento para destravar o valor das organizações", completa Ana Couto.

Na primeira parte do evento serão debatidos temas como "Futuros Possíveis", "Branding é geração de valor", "Branding na gestão de portfólio", "As ondas do poder criativo" e "O desafio de construir marcas icônicas", um bloco que tem como fio condutor os caminhos que o branding abre ao fazer o alinhamento entre o que a marca É, o negócio FAZ e a comunicação FALA.

Na sequência, serão abordados os temas "Branding e o poder da comunicação", "Criatividade e comunicação no mundo pop", "Empreender no olhar do fotógrafo" e "Dados e tecnologia na gestão de valor". O foco é discutir como o branding ganha vida e como todos os esforços podem e devem ser medidos para apontar mudanças no ponteiro dos negócios. Na última parte, os speakers discutirão "Novos modelos para evoluir o negócio" e o valor que o Brasil gera no painel "A brasilidade vale muito".

Sobre a Ana Couto



Fundada há 30 anos, pela designer Ana Couto, a agência é considerada como uma das mais importantes do país e atua alinhando Marca, Negócio e Comunicação para construção de valor de grandes marcas nacionais e internacionais. Desenvolve projetos de branding, da estratégia à implementação (publicidade). Em três décadas, já atendeu mais de 400 empresas e acumula mais de 50 prêmios. Também fazem parte da empresa, a plataforma de conteúdo e aprendizagem, a Laje - e Valometry - plataforma de gestão contínua que mede a potência das marcas. Atualmente, a empresa conta com mais de 85 colaboradores presentes em mais de 11 estados brasileiros.

Serviço:

Evento: Festival É, Faz & Fala

Data: 21 de novembro

Horário: 9h às 19h

Coquetel: 19h30 às 21h30

Local: Teatro B32 - Av. Brig. Faria Lima, 3732 - Itaim Bibi

Ingressos: https://anacouto.com.br/site/festival/