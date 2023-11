Divulgação/Ana Couto Daniel Silveira, VP de Marca, Marketing e Inovação da Natura, a economista Maria Silva Bastos e Bruno Gião, CEO da Alvoar





São Paulo, novembro de 2023 - Durante o Festival "É, Faz & Fala" , promovido pela agência Ana Couto, um dos painéis discutiu sobre Branding de Portfólio, e teve como convidados Daniel Silveira, vice-presidente de Marca, Marketing e Inovação da Avon na América Latina, e Bruno Girão, CEO da Alvoar, nova marca criada a partir da fusão das marcas Betânia Lácteos e Embare. Para os executivos, existem uma série de convergências sobre o branding, mas uma das principais é colocar em prática junto aos colaboradores, principalmente, a equipe de vendas para que a mensagem chegue até ao varejista e consumidor.





No centro desse processo, para ambas as empresas, a fusão não apenas uniu duas marcas proeminentes, mas também incorporou duas culturas distintas. As equipes enfrentaram um desafio monumental na harmonização de práticas e valores, uma tarefa que se revelou complexa, mas vital para o sucesso da parceria.

“Agora, o desafio está em fazer com que as histórias que a gente idealizou lá atrás façam sentido para o varejista. E que o nosso time de comunicação de marketing consiga muito bem diferenciar para o consumidor o papel dessas duas marcas é um desafio cumprido”, explica Girão.

Já para o executivo da Avon, o processo de branding já iniciado junto a Natura, está bem consolidado com o planejamento e definição estratégica de pilares e posicionamento da marca, porém o momento atual está em um processo de integração de equipes. “Estamos na etapa de acompanhar a integração que já aconteceu em outros países que estamos presentes, gerando uma conexão com mais de 1,5 milhão de consultoras apenas no Brasil, trazendo elementos de simplicidade e clareza para gerar valor lá na frente. Devemos estar atentos e preparados para novas oportunidades de renda pelas nossas consultoras”, pontua Silveira.

Mediado pela economista Maria Silva Bastos Marques, o painel também abordou estratégias de negócios, os desafios enfrentados por novas marcas e a importância da sustentabilidade no mundo atual. A conversa, envolvendo diversos pontos-chave, também destacando a necessidade de inovação, integridade de marca e adaptação ao mercado em constante mudança.