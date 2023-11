Divulgação/Quinto Andar Aluguel residencial sobe 1,80% em outubro, segundo FGV

Em outubro, os aluguéis residenciais aumentaram 1,80%, após uma queda de 1,74% em setembro, conforme o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Nos últimos 12 meses, o índice acumula uma alta de 7,43%.

O preço dos aluguéis residenciais em São Paulo registrou uma queda de 0,75%, em comparação com a diminuição de 0,34% em setembro. No acumulado de 12 meses, os aluguéis subiram 6,19% em São Paulo, 10,48% em Belo Horizonte, 7,91% no Rio de Janeiro e 6,17% em Porto Alegre.

No Rio de Janeiro, o índice de aluguéis residenciais diminuiu de um aumento de 1,08% para uma redução de 1,65% no período; em Belo Horizonte, passou de uma redução de 0,02% para um aumento de 1,17%; e em Porto Alegre, mudou de uma queda de 6,83% para um aumento de 8,67%.

O índice foi estabelecido para monitorar a variação mensal dos valores de aluguéis residenciais no mercado imobiliário brasileiro, com dados extraídos diretamente de contratos firmados entre locadores e locatários por meio de empresas administradoras de imóveis.

Anteriormente, a instituição obtinha informações a partir de anúncios de imóveis residenciais disponíveis para locação, não refletindo os valores efetivamente negociados.