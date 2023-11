Valter Campanato/Agência Brasil - 04/04/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante reunião

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), fez um apelo aos empresários nesta terça-feira (7) para que telefonem aos senadores e peçam a aprovação da reforma tributária ainda nesta semana.

Haddad ressaltou que a votação tem caráter histórico, e pode direcionar o Brasil para o caminho do desenvolvimento, após quatro décadas de discussão em torno de uma reforma tributária ampla.

Em evento promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, em parceria com empresários, o ministro afirmou que não se trata de uma questão partidária, governamental ou oposicionista, nem de polarização entre o PT e o Partido Liberal (PL). "Se alguém aqui conhece um senador, não perca a oportunidade de dar um telefonema para esse senador hoje e fazer um apelo", disse.

"Não se fecha questão contra a reforma tributária", afirmou o ministro da Fazenda. "Façam um apelo aos senadores com quem têm relação e peçam que deixem de lado as disputas partidárias, priorizando os interesses do país".

Ele prosseguiu, destacando a urgência da situação: "É hora de nós fazermos chegar ao Senado um coro só, do país todo, para que hoje ou no máximo amanhã o plenário da Casa possa dar a palavra final sobre esse anseio de 40 anos".

Com a reforma, o Brasil terá um dos sistemas tributários "mais modernos do mundo", segundo Haddad. O sistema tributário atual, de acordo com o ministro, é um dos mais problemáticos globalmente, "vergonhoso" e que o Brasil "não vai a lugar nenhum" se não mudar o formato.