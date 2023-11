Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 28/06/2023 Lula e Haddad

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta teça-feira (7) que vai "garantir" estabilidade fiscal, após ter declarado na última semana que seria "difícil" atingir a meta de déficit primário zero em 2024 . Lula também clamou a empresários que ampliem o investimento no Brasil.

"Vamos garantir estabilidade fiscal. E queremos garantir a possibilidade de vocês colocarem a inteligencia empresarial para que o país cresça cada vez mais. Ao invés de US$ 600 e pouco bilhões de comercio exterior porque a gente não estabelece uma meta de chegar a US$ 1 trilhão de dólares de comercio exterior e vamos buscar isso?", cobrou Lula a empresários durante a abertura do Brasil Investment Forum, evento de atração de investimentos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, na última semana, que "dificilmente" a meta fiscal de zerar o déficit primário em 2024 seria atingida. Com isso, colocou a equipe econômica para trabalhar a fim de conseguir mais espaço para investimento.

O déficit primário é o balanço de receitas e despesas, sem considerar o pagamento de juros. Para 2024, a previsão era de uma meta de zerar esse saldo negativo, mas já se estuda revisar para déficit de 0,25% a 0,50% em relação ao PIB.

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin disse nesta segunda-feira (6) que a meta fiscal para o próximo ano ainda está em discussão.

“Se vai fazer ano que vem, se vai demorar mais seis meses, se é 0% [do PIB], é 0,5% [do PIB], ainda é uma questão a ser discutida, mas o esforço todo será na linha de zerar o déficit fiscal e depois ter superávits fiscais sucessivos”, afirmou o vice-presidente, após encontro com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, no Palácio do Planalto.