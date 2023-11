Divulgação/General Motors General Motors cancela demissões de 1.245 funcionários

A General Motors anunciou o cancelamento das 1.245 demissões nas fábricas de São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes. A confirmação veio do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. Uma reunião entre a GM e os três sindicatos está agendada para a tarde de segunda-feira (6).

Desde o dia 21 de outubro, a GM demitiu 839 funcionários em São José dos Campos, 300 em São Caetano e 105 em Mogi das Cruzes. As demissões provocaram uma greve, iniciada em 23 de outubro. A montadora realizou as demissões apesar de ter assinado acordo que garantia estabilidade no emprego para os funcionários até maio de 2024.

“A retomada dos empregos é uma vitória histórica, fruto da forte luta dos trabalhadores das três cidades. Foram 13 dias de greve e muita união em defesa dos empregos. Mostramos a força da nossa categoria”, afirma Valmir Mariano, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos.

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT) decidiu cancelar as 839 demissões dos trabalhadores de São José dos Campos. TRT acatou o pedido de liminar feito pelo Ministério Público do Trabalho em resposta à manifestação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, apontando violações do acordo coletivo por parte da GM.

No dia 21 de outubro, a fábrica da GM realizou demissões nas unidades de São José dos Campos, Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul. Os trabalhadores foram informados sobre os desligamentos por meio de telegrama.