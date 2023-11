Arquivo pessoal Chuvas causaram transtornos em São Paulo durante o feriado prolongado

Após a forte chuva que atingiu São Paulo na última sexta-feira (3), pelo menos 2,1 milhões de consumidores enfrentaram queda de energia elétrica, e há quem siga com o problema. Para alguns, a dor de cabeça foi ainda maior, com a chuva e os raios pifando aparelhos eletrônicos. Diante desse cenário, surge a dúvida: posso pedir ressarcimento pelos danos causados?



Segundo a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia no estado de São Paulo, sim. Os consumidores com aparelhos eletrônicos danificados por instabilidades na rede elétrica podem pedir ressarcimento.

Saiba como pedir o dinheiro de volta à Enel:

Seguindo uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Enel diz que os consumidores podem fazer a solicitação de ressarcimento pelo aplicativo, a Central de Relacionamento ou ainda uma loja da distribuidora de energia.

"É possível ingressar com a solicitação no prazo máximo de até 5 anos a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento", informa a Enel.

O processo só pode ser feito pelo titular da unidade onde houve a ocorrência, e deve seguir alguns passos.

Informe a data e hora da provável ocorrência que gerou o dano;

Relate o problema apresentado;

Descreva as características gerais do equipamento danificado, como marca, modelo e ano de fabricação;

Guarde o protocolo de reclamação;

Caso possível, recolha provas de que o aparelho foi danificado por causa da chuva;

Árvores caídas próximas ao local podem te ajudar, sobretudo se os fios danificados estiverem à mostra;

Entre em contato com a ouvidoria, com todas essas informações.

Caso seu pedido seja negado, é possível ainda recorrer ao Procon-SP, órgão de defesa do consumidor, ou até mesmo a Justiça. Nos dois casos, é essencial ter fotos e o valor estimado do bem danificado para pedir o ressarcimento.