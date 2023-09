O Dia INSS fará contato telefônico para agendar perícia médica antecipada

A partir desta segunda-feira (25) o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciará o contato telefônico com segurados que aguardam há mais de 45 dias pela perícia médica necessária para a concessão do benefício por incapacidade temporária (anteriormente conhecido como auxílio-doença). O INSS ressaltou que atualmente existe uma fila de espera com aproximadamente 1,1 milhão de pessoas aguardando pela realização do procedimento.

O INSS distribuirá essas chamadas da seguinte forma: 627 mil para perícias médicas iniciais, 250 mil para avaliações de exames relacionados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência e 300 mil para outras perícias.

Para facilitar o contato com os cidadãos, a Central de Atendimento 135 terá seu número modificado. Agora, quando o INSS fizer ligações para remarcar atendimentos, confirmar ou antecipar agendamentos de perícias médicas e/ou avaliações sociais, o número (11) 2135-0135 será exibido na tela do telefone.

É Importante ressaltar que esse número não recebe chamadas de entrada e não possui suporte para WhatsApp. O horário de atendimento é das 7h às 22h (horário de Brasília), de segunda a sábado, embora o atendimento eletrônico esteja disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Em caso de dúvida sobre a ligação ou suspeita de fraude, o INSS orienta que o cidadão ligue gratuitamente para o número 135. O número de SMS da Central 135 permanece o mesmo, o 28041. Portanto, ao receber uma mensagem com esse número no celular, pode-se considerar como uma comunicação do INSS.

O INSS reforça que não solicita informações como números de documentos, fotos para biometria facial, números de conta-corrente ou senhas bancárias por meio de contato direto com os segurados.

"O INSS somente entra em contato com o segurado para antecipar atendimento, remarcar consulta, dar informação sobre requerimento, entre outros serviços. E, mesmo assim, é o instituto que informa os dados. Se receber ligação solicitando suas informações ou foto de documento, fuja. É golpe!", acrescentou o INSS.

Através da central 135, segundo o governo federal, é possível realizar diversas ações, como inscrição na Previdência Social, solicitação de benefícios, agendamento de atendimento em agências, consulta de resultados de perícias médicas e datas de pagamento de benefícios, bem como apresentar denúncias de forma anônima, entre outros serviços. Além disso, é informado que os segurados podem conversar com atendentes para obter informações sobre os benefícios da Previdência Social.