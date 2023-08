Estefan Radovicz INSS

Uma pessoa pode ficar, em média, cinco meses à espera de um benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) , segundo dados do Instituto obtidos pela GloboNews por meio da Lei de Acesso à Informação.

O benefício com maior fila de espera é o auxílio acidente, que dura cerca de 171 dias para ser concedido.

Veja o tempo médio da concessão de benefícios:



Auxílio acidente: 171 dias;

Pensão por morte em acidente de trabalho: 169 dias;

Auxílio reclusão: 166 dias;

Auxílio inclusão à pessoa com deficiência: 102 dias;

Aposentadoria por idade: 63 dias.

O Supremo Tribunal Federal determinou que a espera por um benefício assistencial deva ser de, no máximo, 45 dias, podendo ser prorrogada por mais 45 dias. Por isso, o Ministério da Previdência corre contra o tempo para tentar regularizar a situação.

No mês de julho, a pasta criou o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, que prevê o pagamento de bônus para servidores e peritos que fizerem análises e atendimentos extras. Além disso, tem realizado mutirões aos finais de semana em cidades onde a fila é maior.



A portaria estabelece, por exemplo, que servidores que trabalham em regime 100% home office que quiserem aderir ao programa, primeiro devem cumprir uma meta 30% maior que a atual. Só a partir disso, eles passam a receber R$ 68 por análises extras.

Servidores do INSS avaliam que o incentivo é pequeno para a quantidade de horas que precisam ser cumpridas. Atualmente, são 2,9 mil peritos em atividade no Brasil.

Segundo dados do Portal da Transparência do Ministério da Previdência, em junho, cerca de 600 mil brasileiros aguardavam perícia médica e quase 1,2 milhão esperam análise administrativa.