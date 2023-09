Marcelo Camargo/Agência Brasil - 10/04/2023 Fachada do ministério da Cultura e ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

O Ministério da Cultura e a Advocacia-Geral da União tiveram autorização do Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Público para realizar dois concursos públicos que, juntos, somam 450 vagas. A medida foi publicada nesta quarta-feira (27) no Diário Oficial da União (DOU).



As vagas são para nível superior. O edital deve ser publicado dentro dos próximos seis meses, a contar a partir da data de hoje.

As Portarias publicadas no DOU determinam que a responsabilidade pela realização do concurso público será dos órgãos autorizados, que deverão editar as respectivas normas do certame, mediante a publicação de edital, portarias ou outros atos administrativos necessários à realização do concurso público.

As vagas são divididas em:

400 vagas para o concurso da AGU;

50 vagas para o Ministério da Cultura.

Veja, a seguir, os cargos:

AGU



Administrador: 154 vagas

Arquiteto: 5 vagas

Arquivista: 2 vagas

Analista Técnico-Administrativo: 90 vagas

Contador: 47 vagas

Economista: 35 vagas

Engenheiro: 18 vagas

Estatístico: 7 vagas

Médico: 3 vagas

Psicólogo: 10 vagas

Técnico em Assuntos Educacionais: 20 vagas

Técnico em Comunicação Social: 9 vagas

Ministério da Cultura