Provas serão aplicadas no mesmo dia

O objetivo do concurso unificado é que as provas sejam aplicadas no mesmo dia - a data provável é 25 de fevereiro de 2024. Serão aplicadas provas objetivas com matriz comum a todos os candidatos e provas específicas e dissertativas por blocos temáticos. As provas serão aplicadas simultaneamente em cerca de 180 cidades, sendo 39 no Norte, 50 no Nordeste, 18 no Centro-Oeste, 49 no Sudeste e 23 no Sul.