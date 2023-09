Unsplash/Jeshoots.com Imagem Ilustrativa: Pessoa fazendo contas

O Ministério da Fazenda informou que aproximadamente 10 milhões de passoas no país que estavam com dívidas de até R$ 100 tiveram seus nomes retirados da lista de 'negativados'. O 'benefício' veio por meio do programa "Desenrola Brasil".

O programa de renegociação de dívidas do Governo Federal foi lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda este ano e tem ajudado milharede de brasileiros a terem de volta crédito na 'praça'. O processo de desnegativação ocorre automaticamente pelos bancos participantes como parte da primeira fase do programa.

De acordo com os dados mais recentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), aproximadamente R$ 11,7 bilhões em dívidas foram negociados exclusivamente na Faixa 2 do "Desenrola Brasil" . Essa faixa abrange a população com renda mensal de R$ 2 mil até R$ 20 mil.

Durante o período de 17 de julho a 1º de setembro, foram realizados cerca de 1,6 milhão de contratos de renegociação de dívidas, beneficiando aproximadamente 1,25 milhão de clientes bancários.