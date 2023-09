FreePik/katemangostar Veja dicas para economizar na conta de luz

Ventilador, ar-condicionado e geladeira são alguns dos itens mais usados em casa durante o verão. Neste ano, a estação mais quente ainda nem chegou, mas uma onda de calor vai fazer a temperatura ultrapassar os 40ºC em vários pontos do Brasil.



Com o maior uso desses eletrodomésticos, aumenta também o consumo de energia elétrica, fazendo a conta de luz ficar mais cara. Soma-se a isso, ainda, o aumento que as contas de energia já tiveram em agosto.

No último mês, a energia elétrica residencial teve alta de 4,59%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa alta se deve, sobretudo, ao fim da incorporação do bônus de Itaipu.

Diante dessa conjuntura, alguns cuidados podem ajudar os consumidores a economizarem na conta de luz. O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (ABESCO), Bruno Herbert, alerta, porém, que esses cuidados devem ser tomados o ano todo, e não somente nos meses em que a tarifa é mais alta.

"Atentar para o uso racional apenas quando a tarifa é maior não é sustentável. Quando mudamos atitudes cotidianas, o consumo de energia reduz consideravelmente e, além de gastar menos, ainda ajudamos na preservação ambiental e aumentamos o tempo de vida dos recursos não renováveis", afirma.

Dicas para economizar energia durante a onda de calor

A seguir, confira algumas dicas da ABESCO para economizar na conta de luz:

Chuveiro



A principal dica relacionada ao chuveiro, que é um dos vilões da conta de luz, é aproveitar a onda de calor e utilizar o aparelho no modo "verão", ou até mesmo desligado. Outra dica é escolher um modelo que seja eficiente, com consumo de energia menor.

Mesmo usando o chuveiro no modo "verão", Bruno aconselha os consumidores a criarem um tempo máximo para o banho. "Neste caso, além da energia elétrica, há também uma economia no consumo da água", comenta.

Ar-condicionado e ventilador



Durante a onda de calor, aparelhos como ventilador e ar-condicionado são mais utilizado. Em ambos os casos, é sempre importante comprar um modelo que tenha o selo Procel, garantindo menor consumo de energia.

No caso do ar-condicionado, ainda é importante:

fechar portas e janelas durante o uso;

limpar os filtros com frequência;

manter o aparelho ligado em temperatura equilibrada, evitando que o sistema tenha que trabalhar com mais força para refrigerar o ambiente.

Geladeira e freezer

Esses são outros eletrodomésticos muito usados durante a onda de calor. Além da mesma dica de comprar modelos eficientes, ainda é recomendado:

não abrir e fechar a porta toda hora;

verificar se a borracha da porta está adequada;

regular a temperatura corretamente;

não usar a parte de trás da geladeira para secar panos de prato e roupas, já que isso prejudica o desempenho do eletrodoméstico, aumentando o consumo de energia.

Lâmpadas



Segundo a ABESCO, 75% do gasto com a conta de luz pode ser atribuído ao uso de lâmpadas incandescentes. A principal dica, portanto, é fazer a substituição por lâmpadas LED ou fluorescentes, que consomem menos energia e duram mais.

Além disso, vale a pena aproveitar a forte luz do Sol esperada no período de calor e não acender as lâmpadas durante o dia, aproveitando a iluminação natural para economizar energia.

Modo stand-by

A última dica é sempre tirar da tomada aqueles eletrodomésticos que são pouco utilizados, já que eles consomem energia mesmo em stand-by. "Isso vale para qualquer eletrodoméstico - desde a cafeteira até o home-theater. Se você vai viajar ou ficar um tempo prolongado fora de casa, é ainda mais importante desligar esses aparelhos", aconselha Bruno.