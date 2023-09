MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL IPCA subiu 0,23% em agosto

Nesta terça-feira (12), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,23% em agosto. O indicador de inflação oficial do país voltou a crescer em relação a julho, o mês anterior, mas puxado pelo aumento da energia elétrica residencial, de 4,59% no mês.

O IPCA havia fechado com alta de 0,12% em julho. Em agosto de 2022, a deflação do país era de 0,36%, na esteira da desoneração de combustíveis.

A inflação acumulada, então, é de 4,61% no período de 12 meses. Até julho, a alta era de 3,99% nesse recorte. Durante o ano, a alta acumulada é de 3,23%.

Mesmo com o índice mostrando alta nos números, os preços ainda vieram um pouco abaixo das projeções do mercado. Após deflação em julho, a prévia da inflação ficou em 0,28% em agosto, segundo dados do IBGE divulgados no último dia 25.

Ainda, estimativas do Valor Data, por exemplo, apontavam uma alta de 0,29% no mês. Analistas consultados pela agência Bloomberg previam variação de 0,28%.