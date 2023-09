Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Alckmin destaca a importância de transição energética em evento

No Itamaraty , o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB) , e o ministro da Casa Civil, Rui Costa , apresentaram o plano de investimentos para representantes de outros países.

Com apresentação focada nas ações para a transição energética e nos planos de compras internacionais, os membros do governo buscaram explicar os planos de investimento em estrutura do governo Lula para os próximos anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareceu, pois está nos EUA para a Assembleia Geral das Nações Unidas.

"O Brasil vive um momento. Juros , câmbio e impostos são um tripé decisivo na questão econômica. O câmbio está bom, em torno de R$ 5 a R$ 4,90, estável e competitivo. Os juros ainda são altos, mas estão em queda, com os juros futuros já precificando um juro menor. E a reforma tributária já foi aprovada na Câmara e será aprovada em outubro no Senado ", defendeu Alckmin.

Ao mencionar as condições do Brasil para investidores estrangeiros, Alckmin apontou que a inflação estimada para este ano é uma das menores do mundo, com menos de 4%. O presidente em exercício destacou que o Brasil já é o segundo maior destino de investimento externo direto, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. "A pergunta sempre foi onde eu fabrico um produto bem e barato. Agora a pergunta é onde eu produzo bem, barato e consigo compensar as emissões de carbono. É o Brasil", defendeu.

Além disso, Alckmin recordou que o Brasil possui uma matriz energética predominantemente renovável, composta por 85% de fontes limpas, com considerável potencial para produzir hidrogênio verde a partir dessa base energética. Na discussão sobre os esforços para reduzir a emissão de carbono, o presidente em exercício também anunciou a intenção do governo de aumentar a proporção de etanol na gasolina de 27,5% para 30%.

Ele também mencionou a votação iminente do projeto que estabelece o mercado de carbono no país e sublinhou que a taxa de desmatamento na Amazônia já registrou uma redução de quase 50% em 2023, evidenciando o comprometimento do governo com a conservação da floresta. "O Brasil tem inúmeras oportunidades de investimentos, parcerias e comércio. Democracia atrai investimentos, com segurança jurídica e regras estáveis", defendeu o presidente em exercício.

O governo federal lançou na última semana a terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC ), a nova edição deve prever investimentos públicos federais de R$ 240 bilhões para os próximos quatro anos em áreas como transportes, energia, infraestrutura urbana, inclusão digital e infraestrutura social.