Lula Marques/ Agência Brasil - 23/03/2023 Segundo Pacheco a desoneração é apoiada por “quase unanimidade” no Senado.

"É um projeto que tem muita maioria, quase unanimidade de apoio no Senado. Os setores precisam disso, os que têm alta empregabilidade. Estimular o emprego no Brasil é importante", declarou nesta quinta-feira (14).

O projeto já havia sido aprovado pela Casa, mas precisará retornar devido as mudanças feitas na Câmara dos Deputados . Nas próximas semanas, texto deve ser encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Caso seja aprovado, a expectativa é que até 2027 haja redução da carga tributária de 17 setores da economia.

Em 2022, a desoneração da folha de pagamento possibilitou mais de 19% de aumento na renda média dos trabalhadores de áreas ligadas a tecnologia da informação, construção civil, comunicação, transporte, indústria têxtil, call center entre outros.

A resolução que vigora atualmente, implementada em 2011, perderá a validade no final de 2023. A medida permite que a contribuição patronal seja calculada de acordo com o faturamento de cada empresa, podendo variar de 1% a 4,5%.