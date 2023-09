Reprodução Twitter 14.09.2023 Tim Gurner, CEO do Gurner Group,

Tim Gurner, CEO do Gurner Group, está provocando alvoroço nas redes sociais e no mundo corporativo após uma fala na cúpula imobiliária da Australian Financial Review, na terça-feira (12), em que afirma que o desemprego precisa crescer para que empresas possam ter mais controle sobre os funcionários. (Vídeo abaixo)



“Nós precisamos ver o desemprego subir - o desemprego tem que saltar de 40% para 50% na minha visão”, disse, acrescentando que é preciso ver "dor na economia".

“Eu penso que o problema que nós temos é que as pessoas decidiram que elas não queriam na verdade trabalhar tanto por causa da covid, e isso teve um problema gigante na produtividade.” Os comerciantes, disse ele, “receberam muito para não fazer muito nos últimos anos e precisamos ver essa mudança”.

“Nós precisamos lembrar as pessoas que elas trabalham para um empregador, não ao contrário”, afirmou. “Houve uma mudança sistemática em que os funcionários pensam que o empregador é extremamente sortudo por tê-lo, e não ao contrário. Então, é uma dinâmica que precisa mudar.”

Ele pregou que empresários realizem "demissões em massa" para provocar “menos arrogância no mercado de trabalho”.

O Gurner Group é especializado em design de prédios e construções de luxo.

Keith Wolahan, parlamentar australiano, afirmou à mídia local que o desemprego “significa pessoas nas ruas e dependentes de bancos de alimentos”. Nos Estados Unidos, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez retuitou a fala do CEO com um comentário:

“Um lembrete de que os principais CEOs dispararam tanto seus próprios salários que a proporção entre o salário do CEO e do trabalhador é agora em alguns dos níveis mais altos já registrados”.

Os Esuados Unidos sofreu com um fenômeno batizado de “A Grande Renúncia”, em que após a pandemia de Covid-19, muitos trabalhadores recusaram a aceitar os empregos antigos. No entanto, segundo o Washington Post, 75% dos 4 milhões de "desempregados voluntários" já retornou ao mercado.

Dados do governo colocam a taxa de desemprego da Austrália em 3,7% em julho, e o Reserve Bank of Australia disse que a taxa de desemprego teria de subir para 4,5% para conter a inflação.

Veja o vídeo de um trecho do discurso do CEO:

De vez em quando algum deles fala com sinceridade o que todos os bilionários pensam. E isso reforça a certeza que temos de estar do lado certo da trincheira. Bilionários não deveriam existir. Gente como Tim Gurner não deveria andar sobre a face da Terra. pic.twitter.com/qaDoEqMBnR — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) September 13, 2023