Inflação em 2023

O mercado financeiro aumentou a expectativa de inflação deste ano de 4,84% para 4,90%, de acordo com Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (21). O relatório é uma pesquisa do Banco Central (BC) que ouve, semanalmente, agentes do mercado. A projeção de alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) vem após duas semanas de estabilidade, e surge após aumento da gasolina e do diesel aplicado pela Petrobras.