Divulgação/Governo Federal Orçamento não prevê reajuste do Bolsa Família em 2024

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional nesta quinta-feira (31), não reserva dinheiro para reajustar a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e o Bolsa Família no próximo ano.



Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o aumento da faixa de isenção do IRPF , vigente desde maio. O restante da tabela, porém, não foi corrigida.

De acordo com o presidente, o objetivo é aumentar a faixa de isenção ano a ano, atingindo R$ 5 mil até o final do seu mandato. O governo também vem falando em mudanças no Imposto de Renda durante a segunda etapa da reforma tributária.

Como não foi reservado espaço no Orçamento para possíveis mudanças na tabela do IRPF, caso o governo paute o tema ao longo do ano, terá que propor uma compensação fiscal, o que torna o reajuste mais completo. "Fica para depois, para o momento adequado", disse o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Além da tabela do IRPF, o Orçamento também não reserva espaço para reajustes no valor pago pelo Bolsa Família. Atualmente, o programa paga o piso de R$ 600 por família, com acréscimos a depender da composição familiar.