Divulgação/123milhas 123milhas tem recuperação judicial aceita

O pedido de recuperação judicial da 123milhas foi aceito nesta quinta-feira (31) pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Após o deferimento, a empresa apresentou lista de credores com cerca de 700 mil clientes.



De acordo com a decisão da juíza Claudia Helena Batista, o plano de recuperação, a ser apresentado em até 60 dias, deve conter medidas para reparar os consumidores.

"Em se tratando de pedido de Recuperação Judicial de empresas cujo objeto principal é a atuação no mercado consumerista que goza de especial proteção legal de caráter público, o Plano de Recuperação a ser apresentado ao juízo deve conter medidas de reparação ao universo dos credores consumeristas pelos danos causados em todo território nacional", informa a juíza em sua decisão.



Lista de credores da 123milhas

Como parte da decisão da Justiça, a empresa teve que apresentar uma lista de todas as pessoas e empresas para as quais deve, incluindo os clientes lesados pelos cancelamentos de pacotes de viagem. No total, as dívidas ultrapassam R$ 2,3 bilhões.

Há, na lista, 700 mil pessoas, a maioria delas clientes lesados. Há, ainda, grandes empresas. Só ao Google, de quem comprou anúncios online, a 123milhas deve R$ 24,3 milhões.



Grandes bancos também aparecem na lista, como o Banco do Brasil (R$ 74,39 milhões) e a Caixa Econômica Federal (R$ 4,9 milhões). Até o momento, a única companhia área na listagem é a Azul, que tem R$ 505 mil a receber.