Divulgação/Quinto Andar Inflação do aluguel cai 7,2% em 12 meses: posso negociar para pagar menos?

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou deflação de 0,14% em agosto, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com isso, o indicador acumula queda de 7,2% nos últimos 12 meses.

A deflação do IGP-M é positiva para os inquilinos, que podem pressionar os proprietários a reduzir o valor do aluguel. No entanto, é importante ressaltar que o IGP-M não é o único índice usado para calcular o reajuste do aluguel. Em alguns casos, o reajuste pode ser feito com base no INPC , que também registrou deflação em agosto.

Na prática, o dono do imóvel alugado não é obrigado a aceitar a redução do valor do aluguel , a menos que o IGP-M seja o único índice de correção previsto.

A quinta baixa consecutiva da taxa mostra que as locações atreladas ao IGP-M com vencimento em setembro continuarão inalteradas. A sequência de cinco baixas consecutivas do IGP-M acumulado em 12 meses não era observada na economia nacional desde o período encerrado em fevereiro de 2018. O proprietário de um imóvel não é obrigado a aceitar uma redução de aluguel se o contrato especificar um fator de ajuste diferente. Por exemplo, o IPCA variou 3,99% nos 12 meses encerrados em junho.

Como negociar um reajuste de aluguel?

Converse com o proprietário do imóvel ou agente imobiliário;

Sugira uma alteração no índice base antes da data de revisão ou proponha um novo valor;

Se não conseguir chegar a um acordo, consulte a Lei das Rendas, que estabelece que os proprietários e inquilinos têm livre arbítrio para definir os indicadores utilizados para ajustar as rendas.

O que acontece se o aluguel fizer aniversário em setembro?

Se o aluguel faz aniversário em setembro, a correção do IGP-M poderá reduzir o valor. Por exemplo, o aluguel de R$ 2.000 seria de R$ 1.856. Novos valores poderão ser cobrados no final de setembro ou início de outubro.

O IGP-M é o único indicador usado para ajustar aluguéis?

Não. O IGP-M é um indicador-chave do ajustamento das rendas, mas não o único. Como os índices de inflação subiram muito durante a pandemia, muitos contratos consideraram reajustes no IPCA, que mede a inflação oficial do país. Como o IGP-M é emitido no mês do relatório, geralmente é preferido no mercado imobiliário. O IGP-M é calculado com base na variação dos preços ao produtor e ao consumidor e nos custos nacionais de construção.