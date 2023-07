Entenda o que é deflação e como ela afeta o seu bolso

Como isso impacta o seu bolso?

O IPCa de junho registrou queda nos grupos alimentação e bebidas (-0,66%) e transportes (-0,41%). Destacam-se as quedas do óleo de soja (-8,96%), das frutas (-3,38%), do leite longa vida (-2,68%) e das carnes (-2,10%). Em transportes, o resultado foi influenciado pelo recuo nos preços dos automóveis novos (-2,76%) e dos automóveis usados (-0,93%).