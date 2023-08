Tabela do IRPF

Apesar da faixa de isenção ter aumentado, as demais faixas da tabela do IRPF continuam as mesmas, assim como as alíquotas. Isso não significa, porém, que quem ganha mais de dois salários mínimos não será impactado pela medida. Isso porque a parcela a deduzir do IRPF, que é calculada com base também na faixa de isenção, muda, já que o imposto não é pago sobre o salário inteiro, mas sim sobre a parcela não isenta.