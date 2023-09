Marcos Santos/USP Imagens Emissão de notas fiscais para MEI muda hoje; entenda

A partir desta sexta-feira (1), os microempreendedores individuais (MEIs) devem emitir notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e) no padrão nacional, conforme determinado pela Resolução 169/2022 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN). Essa mudança se aplica exclusivamente aos MEIs que prestam serviços a pessoas jurídicas em todo o país, buscando reduzir a burocracia e padronizar informações.

Antes, a emissão das NFS-e ocorria nos portais das prefeituras, e cada município possuía seu próprio método de emissão de notas fiscais de serviços, resultando na criação de diversas legislações em todo o Brasil. A NFS-e é utilizada para registrar a prestação de serviços, sendo distinta da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), que registra a venda de produtos físicos.

Os MEIs que ainda não aderiram ao novo sistema devem realizar um cadastro inicial no nfse.gov.br para criar uma senha de acesso. As notas emitidas nesta plataforma serão acessíveis pelos municípios. Existem três opções de acesso: usuário e senha, certificado digital e conta no portal do governo federal.

Para facilitar o processo, é necessário configurar a conta, preenchendo os campos de e-mail e telefone. No campo "Valor Aproximado dos Tributos", selecione "Não informar nenhum valor estimado para os tributos."

A emissão da NFS-e pode ser simplificada ou completa, dependendo do tipo de serviço prestado. Na emissão simplificada, é necessário informar o CPF ou CNPJ do cliente e o valor do serviço. Já na emissão completa, que é obrigatória para determinados tipos de serviços, como exportação e aqueles sujeitos ao ISSQN no local do tomador, o MEI tem mais flexibilidade para escolher serviços não cadastrados como favoritos.

Essas mudanças visam unificar e agilizar o processo de emissão de NFS-e para MEIs, simplificando a burocracia e promovendo a padronização das informações em todo o país.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) divulgou que está elaborando uma proposta para aumentar o limite de faturamento que define a inclusão como Microempreendedor Individual (MEI). Atualmente, o limite anual de faturamento é de R$ 81 mil, e o ministério planeja aumentar para R$ 144,9 mil, buscando facilitar a inclusão de mais empreendedores individuais no regime. As mudanças ainda terão que passar pelo Congresso Nacional.

O ministério também considera a possibilidade de implementar uma nova categoria de alíquota para os Microempreendedores Individuais (MEIs). Aqueles com faturamento de até R$ 81 mil permanecerão sujeitos à taxa fixa de 5% do salário mínimo.

A proposta busca estabelecer uma nova faixa de alíquota para MEIs cujo faturamento esteja na faixa entre R$ 81 mil e R$ 144.912. Nesse caso, os MEIs nessa faixa de faturamento pagarão uma contribuição de R$ 181,14. Essa quantia corresponde a 1,5% de R$ 12.076,00, que é o valor mensal de faturamento proposto como teto.