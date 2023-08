MEI: governo quer aumento do teto anual; o que pode mudar?

Além da nova faixa de faturamento para MEIs, o Mdic propõe uma "rampa de transição". Isso permitirá que empreendedores tenham tempo para se adaptar a mudanças quando mudam de MEI para ME.

Se ultrapassarem o limite de faturamento por até 20%, terão 180 dias para ajustes, sem a necessidade de emitir nota fiscal para todas as vendas, contratar contador ou fazer mudanças na Junta Comercial. No caso de faturamento acima de 20%, ainda será regra deixar o MEI, mas a proposta elimina a retroatividade na transição do regime tributário.