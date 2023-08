Divulgação Primo Rico e Paulo Guedes se associam para lançar curso

O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e o investidor e influenciador digital Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, anunciaram nesta segunda-feira (21) o lançamento de um MBA digital em Macroeconomia e Portfolio Management.



O curso de pós-graduação será oferecido pelo Grupo Primo, empresa do investidor. "Paulo Guedes está criando 4 aulas magnas gratuitas para que você aprenda a analisar cenários e fundamentos macroeconômicos para, a partir disso, tomar melhores decisões de investimentos", escreveu o Primo Rico nas redes sociais.

Depois de deixar a política após o fim do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, Guedes se tornou neste ano sócio da gestora de recursos Legend , além de ter sido anunciado como presidente do conselho da empresa.

Já Thiago Nigro é conhecido nas redes sociais por dar dicas de investimentos. Noivo de Maíra Cardi, ele também é autor de diversas falas polêmicas. Recentemente, foi bastante criticado depois de afirmar que "não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho".