FreePik/katemangostar Bancos renegociam dívidas em primeira fase do Desenrola

Os bancos brasileiros que aderiram ao Desenrola Brasil já negociaram R$ 8,1 bilhões em dívidas durante as quatro primeiras semanas do programa, informou nesta quarta-feira (16) a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).



Ao todo, 1,296 milhão de contratos de dívidas foram renegociados pelo programa, beneficiando 985 mil clientes bancários.

Iniciado em 17 de julho, o Desenrola contempla, nesta primeira fase de implementação, a chamada Faixa 2 do programa. Essa faixa inclui pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil que tenham dívidas bancárias inscritas até 31 de dezembro de 2022 que continuam ativas.

A segunda fase do programa, que deve ser iniciada em setembro, vai contemplar também a Faixa 1, composta por pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que tenham dívidas de até R$ 5 mil.

Enquanto as negociações atuais estão sendo feitas diretamente com os bancos, que se comprometeram a oferecer condições especiais, as negociações da segunda fase serão realizadas em sistema próprio do governo e vão englobar, além de instituições financeiras, outras empresas credoras.

Além das negociações de dívidas da Faixa 2, os bancos também realizaram, em julho, a desnegativação de pessoas com dívidas de até R$ 100. Segundo o balanço da Febraban, cerca de 5 milhões de dívidas foram desnegativadas nesse processo.



"Os números do Desenrola falam por si e são uma grande satisfação para todos: bancos, governo e a sociedade. A grande adesão e o interesse pelo programa na Faixa 2 são uma amostra do que virá em setembro, com a Faixa 1", avalia o presidente da Febraban, Isaac Sidney.