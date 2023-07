FreePik/katemangostar Dívidas podem ser negociadas diretamente com os bancos

O programa Desenrola Brasil , que permite a renegociação de dívidas, começa a operar nesta segunda-feira (17). Nesta primeira etapa, apenas pessoas da chamada Faixa 2 podem realizar as negociações.

A Faixa 2 contempla pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil que tenham dívidas bancárias inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. O prazo mínimo de pagamento das dívidas é de 12 meses. Segundo o Ministério da Fazenda, 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas nesta faixa.

Na Faixa 2, não podem ser negociadas dívidas que:

sejam relativas a crédito rural;

possuam garantia da União ou de entidade pública;

não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros;

tenham qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos;

tenham qualquer equalização de taxa de juros por parte da União.

As negociações da Faixa 1, que contempla pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que tenham dívidas de até R$ 5 mil, estão previstas para começarem em setembro, já que serão realizadas em sistema próprio do Desenrola.

Já as negociações da Faixa 2, que começam nesta segunda-feira, devem ser feitas diretamente com os bancos. As condições oferecidas também variam de acordo com a instituição financeira.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta que os clientes acessem sempre os canais oficiais, evitando cair em golpes. "A Febraban recomenda que os cidadãos interessados em renegociar as dívidas dentro do Programa Desenrola Brasil busquem maiores informações dentro dos canais oficiais dos bancos que aderirem ao Programa. Não devem ser aceitos quaisquer ofertas de renegociação que ocorram fora das plataformas dos bancos. Caso desconfie de alguma proposta ou valor, entre em contato com o banco nos seus canais oficiais. Por fim, a Febraban alerta para que não sejam aceitas propostas de envio de valores a quem quer que seja, com a finalidade de garantir melhores condições de renegociação das dívidas. Somente após a formalização de um contrato de renegociação é que o cidadão pode ter os valores debitados de sua conta, nas datas acordadas", afirma o órgão.



Desenrola: como negociar dívidas com cada banco?

O portal iG entrou em contato com os principais bancos que irão participar do Desenrola. Confira a seguir os canais de atendimento de cada um deles para realizar as negociações de dívidas da Faixa 2.

Caixa Econômica Federal

Negociações pelo site do banco . Segundo a Caixa, serão oferecidas condições especiais de pagamento, como quitação à vista com descontos de até 90% (sem cobrança de IOF) ou parcelamento da dívida de 12 a 96 meses, com taxas personalizadas e primeira parcela para 30 dias (nesse caso, a negociação prevê entrada de 10% do valor da dívida, acrescida de IOF).

Banco do Brasil

Negociações pelo aplicativo do BB ou pelo Internet Banking para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas . Também é possível negociar dívidas pela Central de Relacionamento (número 4004 0001 para capitais ou 0800-729-0001 para demais regiões), pelo WhatsApp, enviando uma #renegocie para o número 61 4004 0001, ou em toda a rede de agências do banco.

Bradesco

Negociações pelo autosserviço do banco, através dos Canais Digitais (Mobile, IB, Fone Fácil e ATM), pelo Portal de Renegociação e na rede de agências do banco.

Itaú

Negociações pelo Whatsapp, no número (11) 4004 1144, e pelo site do banco . O Itaú informa que oferecerá "descontos atrativos e condições especiais para a renegociação, com redução de taxas de juros de até 60% para dívidas em atraso".

Santander

Negociações pelo site do banco ou pelos canais de contratação (número 4004-3535 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 702 3535 para demais localidades). "Teremos ofertas com e sem entrada, taxas flexíveis e descontos de até 90% e parcelamento em até 120x", informa o banco.

No caso de negociações de financiamentos, os canais são o site do programa , os canais de contratação (4004-9090 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 722 9090 para demais localidades), e o WhatsApp, no número 4004-9090.

Banco Pan

Negociações pelo site do banco .

Inter

Negociações pelo site do banco ou pela Central de Atendimento, no número 3003-4070.

PagBank

Negociações pela Central de Atendimento do banco ou pelo Limpa Nome Serasa .