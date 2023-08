Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 28/06/2023 Brasileiros acreditam na melhora da economia

34% dos brasileiros acreditam que a economia brasileira melhorou nos últimos 12 meses, de acordo com pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (16). A taxa é a maior desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu o governo.



Em fevereiro, 30% dos brasileiros achavam que a economia havia melhorado nos últimos 12 meses. Em abril, esse número caiu para 23%; em junho, subiu para 32%; agora, em agosto, chega a 34%.

Além desta alta, caiu o número de brasileiros que acham que a economia piorou. Entre junho e agosto, a taxa caiu de 26% para 23%. De acordo com o diretor da Quaest, Felipe Nunes, a questão econômica é um dos motivos que explica a melhora no desempenho do governo na pesquisa, que mostra que Lula é aprovado por 60% da população.

O principal motivo pelo qual os brasileiros estão mais satisfeitos com a economia, de acordo com a pesquisa, é a queda no preço dos alimentos. Entre junho e agosto, subiu de 28% para 36% a taxa de pessoas que disseram notar queda no preço dos alimentos no último mês.

A pesquisa também revela que cresceu o otimismo dos brasileiros em relação ao futuro da economia. Entre junho e agosto, subiu de 56% para 59% o número de pessoas que acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses.

Programas econômicos



O estudo ainda avaliou a opinião de brasileiros sobre projetos específicos lançados pelo governo federal. "Outro fator que contribuiu para o crescimento da aprovação do governo foi a alta aprovação que o plano Safra e o Desenrola, anunciados neste intervalo entre as pesquisas, receberam. Programas que começam a agradar o eleitorado que não necessariamente votou em Lula em 2022", afirma Felipe.

A aprovação do Plano Safra foi de 79% entre os entrevistados, contra 10% de reprovação; 12% não sabem ou não responderam. Já a respeito do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil , a aprovação é de 70%, contra 16% de reprovação; 15% não sabem ou não responderam.

Quanto questionados sobre a reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados, 37% dos brasileiros disseram gostar do texto, 26% disseram reprová-lo e 36% não sabem ou não responderam.

A pesquisa também pediu para que os entrevistados lembrassem espontaneamente de boas notícias do governo Lula. No topo da lista, aparece a volta do Bolsa Família com valor extra para crianças, citada por 9% das pessoas. A diminuição da inflação (8%), o relançamento do Minha Casa, Minha Vida (3%) e ao aumento do salário mínimo acima da inflação (3%) também aparecem na lista.



Por outro lado, ao lembrar das más notícias, 3% dos entrevistados citam o aumento de impostos, o aumento da inflação e falhas no Bolsa Família.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.029 pessoas entre os dias 10 e 14 de agosto. A margem de erro máxima estimada é de 2,2 ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.