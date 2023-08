FreePik Combustíveis têm reajuste aplicado nesta quarta

O reajuste no preço da gasolina e do diesel, anunciado nesta terça-feira (15) pela Petrobras , começa a ser aplicado às distribuidoras nesta quarta-feira (16). A alta é de R$ 0,41 por litro de gasolina e de R$ 0,78 por litro de diesel.



Com o aumento, o preço de venda da gasolina A às distribuidoras passa a ser de R$ 2,93 por litro, enquanto o litro do diesel A passa a custar R$ 3,80.

O preço que chega aos consumidores nas bombas dos postos, porém, ainda é impactado por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.



Apesar do aumento, tanto a gasolina quanto o diesel tiveram queda de preço no acumulado deste ano. Além disso, os preços de ambos os combustíveis seguem abaixo da cotação internacional , de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).



Nesta terça-feira, após o anúncio da Petrobras, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que os reajustes devem impactar a inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 0,40 ponto percentual (pp) entre agosto e setembro.



"Hoje teve um aumento grande [de combustíveis] que tem um impacto na inflação de 0,40 [ponto percentual] entre agosto e setembro. Impacto indireto na cadeia, no caso do diesel. Mas da gasolina, [impacto] direto no IPCA", projetou Campos Neto, em participação na Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).