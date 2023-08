Raphael Ribeiro/BCB Roberto Campos Neto diz que inflação vai aumentar em 0,40 ponto percentual

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira (15) que o reajuste dos combustíveis anunciado pela Petrobras deve impactar a inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em 0,40 ponto percentual (pp) entre agosto e setembro.



"Hoje teve um aumento grande [de combustíveis] que tem um impacto na inflação de 0,40 [ponto percentual] entre agosto e setembro. Impacto indireto na cadeia, no caso do diesel. Mas da gasolina, [impacto] direto no IPCA", projetou Campos Neto, em participação na Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

A partir desta quarta-feira, a Petrobras começará a aplicar o reajuste anunciado nesta terça. No caso da gasolina, a alta repassada às distribuidoras será de R$ 0,41 por litro. Já o aumento do diesel será de R$ 0,78 por litro.

Mesmo com a alta, a variação acumulada em 2023 no preço dos combustíveis mostra redução de R$ 0,15 por litro de gasolina e de R$ 0,69 por litro de diesel.



De acordo com a Petrobras, "o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda".