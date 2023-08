Leopoldo Silva / Agência Senado O senador Eduardo Braga

O senador Eduardo Braga foi oficializado nesta quarta-feira (9) como relator da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A indicação havia sido anunciada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, quando o texto foi encaminhado pela Câmara.



"A partir de agora, iniciamos, oficialmente, de fato e de direito, o trabalho na relatoria da reforma tributária, contando com a contribuição de todos os senadores", disse Braga durante a sessão da CCJ.

Ele afirmou que apresentará seu plano se trabalho para tramitação da reforma na próxima quarta-feira (16).

Devido a sua importância, a reforma passará apenas por uma comissão, a própria CCJ, antes de ir a plenário. A expectativa da cúpula do Senado é que a proposta seja analisada até novembro, podendo ser promulgada ainda neste ano.

Braga disse nesta segunda-feira (7) em entrevista ao "Roda Viva" que o projeto deve ser aprovado até o fim do ano.

“Há um compromisso com o presidente Rodrigo Pacheco de nós, até o final de outubro, finalizarmos o relatório e levarmos em plenário para que possamos votar, em dois turnos, a PEC da reforma tributária no senado”, afirma o senador sobre a expectativa relacionada ao andamento do projeto no Congresso.