Valter Campanato/Agência Brasil - 16/05/2023 Senador Eduardo Braga

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da Reforma Tributária , disse nesta segunda-feira (7) em entrevista ao "Roda Viva" que o projeto deve ser aprovado até o fim do ano.

“Há um compromisso com o presidente Rodrigo Pacheco de nós, até o final de outubro, finalizarmos o relatório e levarmos em plenário para que possamos votar, em dois turnos, a PEC da reforma tributária no senado”, afirma o senador sobre a expectativa relacionada ao andamento do projeto no Congresso.

A reforma chega à Comissão de Constituição e Justiça neste terça (8), onde será relatada também por Braga. Além da PEC 45, devem ser apensadas outras duas PECs ao texto.

"[O plano de trabalho] Estabelece oito audiências públicas segmentadas. Essas audiências ouvirão cada um dos segmentos para que possamos ter opiniões, debates dos diversos setores da economia brasileira, ouviremos, portanto, essas sugestões, ao mesmo tempo haverá uma série de reuniões na Comissão de Assuntos Econômicos", detalhou Braga.

O relator garantiu ainda que o Senado se colocará à disposição de atrair novas tecnologias e trabalhar para a concessão de benefícios a montadoras. Braga disse também que pretende facilitar o acesso do setor produtivo ao gabinete.

"Criei um sistema para que todos possam ter acesso e que todos possam dialogar de alguma forma com a relatoria, sem discriminação e sem dificultar o acesso", informou.