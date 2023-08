Divulgação Aposta na loteria americana Mega Millions

Um apostador levou sozinho o prêmio de US$ 1,58 bilhão (cerca de R$ 7,75 bilhões) da loteria Mega Millions , nos Estados Unidos, na noite desta terça-feira (8). A aposta foi realizada na Flórida, informou a organização do sorteio.



O sortudo foi responsável por levar o terceiro maior prêmio da história da loteria. O valor estava acumulado por 31 sorteios.

O ganhador da "bolada" pode escolher entre duas maneiras de retirar o prêmio:



Receber 30 parcelas anuais de US$ 52,66 milhões (R$ 258 milhões) OU

Receber em uma única parcela 50% do valor total: US$ 783,3 milhões (R$ 3,8 bilhões).

A chance de levar o prêmio sozinho é de uma em 302,6 milhões.

O último sorteio que teve vencedor foi em abril, quando o prêmio era de US$ 20 milhões.

Para ganhar na Mega Millions é necessário acertar cinco dezenas de bolas brancas, que variam de 1 a 70, além de uma dezena extra feita com uma bola amarela, que varia de 1 a 25.



As bolas brancas sorteadas foram: 13, 19, 20, 32, 33 e a bola amarela: 14.

Além do sortudo, outros dois levaram US$ 7 milhões por terem acertado as cinco dezenas de bolas brancas.