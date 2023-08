Reprodução/Twitter @zeca_dirceu Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara

O líder do PT na Câmara Federal, o deputado Zeca Dirceu (PR), afirmou nesta terça-feira (8) que o partido pode abrir mão da taxação de milionários em troca do avanço das reformas econômicas propostas pelo governo.

A ideia é avanças com as principais propostas econômicas enviadas pelo Ministério da Fazenda neste primeiro semestre: arcabouço fiscal, Reforma Tributária sobre o consumo, e outros projetos como a mudança no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com a base aliada na manhã desta terça no Congresso.

A bancada pede que o ministro inclua na segunda fase da reforma tributária, que será focada na renda, a taxação dos ricos e super-ricos. Essa fase, no entanto, precisa ocorrer após a aprovação da reforma, que está prevista para o fim do ano.

"A banca falou muito (no encontro com Haddad), a gente até abre mão, agora, de taxar os milionários. O que não dá para um país com tanta desigualdade não taxar, sequer, os bilionários. Haverá medidas nesse sentido, primeiro vamos vencer a Reforma Tributária, o regime fiscal, Carf. A Câmara vai cumprir o seu papel", afirmou Dirceu.



Ele afirmou ainda que o partido está integralmente alinhado ao ministro e reforçou que Haddad dará atenção aos pedidos dos parlamentares da base.

"O governo quer fazer justiça tributária e social. Haddad continua dialogando com todos os partidos da base e da oposição. No primeiro semestre tivemos um curto-circuito ou outro, mas a bancada está 100% sintonizada (com Haddad)", disse.